Гросмейстер з Вінниці виборов призове місце на шаховому турнірі у США



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Ілля Нижник

Гросмейстер з Вінниці Ілля Нижник виборов призове місце на шаховому турнірі «2019 SPICE Cup – Меморіалі Бенко»

Змагання проходили в американському місті Сент-Луїс штат Міссурі.

«На змаганнях вінничанин набрав 6 очок з 9-ти можливих, таким чином розділивши 2-7 місця. Проте Ілля мав найкращий додатковий коефіцієнт, що дозволило йому посісти саме друге місце», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у серпні цього року вінницький спортсмен переміг на 120-му відкритому чемпіонаті США, що фінішував у Орландо.

Ілля Ігорович Нижник (27 вересня 1996, Вінниця) — український шахіст, гросмейстер (2011). Його рейтинг станом на липень 2019 року — 2657 (92-е місце у світі, 7-е в Україні).