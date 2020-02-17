Американці створили браслет, який глушить мікрофони



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Браслет має 24 датчики, які випромінюють ультразвукові сигнали

Вчені планують вдосконалити дизайн перед тим, як почати продавати пристрій

Науковці з Університету Чикаго створили браслет, який може глушити мікрофони біля користувача, щоб уберегти його від прослуховування.

Про це передає The New York Times.

Браслет має 24 датчики, які випромінюють ультразвукові сигнали. Розробники зазначили, що для більшості цей звук буде непомітний, втім його можуть відчути собаки. Так, мікрофони, розташовані поблизу, будуть записувати шум, а не розмову людини.

«Сьогодні так легко все записати. Це корисний захист. Якщо ви хочете обговорити приватні теми, просто активуйте браслет. У цей час він заглушить усі мікрофони навколо вас», — пояснили розробники Чжао та Чжен.

Поки це лише прототип браслету під назвою cyberpunk. Вчені ще планують вдосконалити дизайн перед тим, як почати продавати пристрій. Вони вважають, що «браслет тиші» коштуватиме 20 доларів.