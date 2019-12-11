Європейська космічна агенція запустить прибиральника на орбіту Землі



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Всього робот забере лише один шматок орбітального сміття, але в агенції сподіваються, що місія відкриє шлях для більш широкої операції з розчищення орбіти.

Запуск прибиральника ClearSpace-1 запланований на 2025 рік й буде коштувати 120 мільйонів євро

Чотирирукий робот для збору космічного сміття буде запущений в космос Європейською космічною агенцією (ESA). Це буде перша в історії місія з розбору завалів на орбіті, спричинених людською діяльністю.

Як пише The Guardian, запуск ClearSpace-1 запланований на 2025 рік й буде коштувати 120 мільйонів євро. Всього робот забере лише один шматок орбітального сміття, але в агенції сподіваються, що місія відкриє шлях для більш широкої операції з розчищення орбіти. А генеральний директор закликав до створення нових правил, які будуть стосуватися всіх, хто запускає нові супутники. Зокрема, він хоче, щоб власники апаратів несли відповідальність з подальшу утилізацію після завершення експлуатаційного періоду.



«Уявіть собі, наскільки було б небезпечно плавати у відкритому морі, якби всі кораблі, загублені за всю історію, досі плавали на поверхні. Саме така ситуація склалася зараз на орбіті. І їй не можна дозволити продовжуватися», - сказав генеральний директор ESA Ян Вьорнер.

За останні 60 років тисячі тон сміття накопичилися навколо Землі включно з частинами ракет, 3,5 тисячами супутників, які вийшли з ладу, й приблизно 750 тисячами дрібних фрагментів, утворених в результаті зіткнення більших шматків сміття. Ці фрагменти зазвичай обертаються зі швидкістю 20 тисяч кілометрів на годину. Поки орбіта не розчищена від них, загроза зіткнення з космічним сміттям буде зростати. Оскільки тисячі нових супутників будуть вирушати на орбіту.Шматок, який ClearSpace-1 збирається утилізувати, має назву Vespa. Він відчепився на висоті 800 кілометрів над Землею від ракети-носія Vega в 2013 році. Ракета належала ESA. Vespa важить близько 100 кілограмів. Вона завбільшки з невеликий супутник. Цей шматок обрали для утилізації, тому що його форма досить проста, а конструкція добре відома. Тож навряд чи він покришиться, коли робот спробує його схопити.