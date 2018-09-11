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    Технології

    Apple може одночасно презентувати три нові iPhone

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    Apple може одночасно презентувати три нові iPhone

    Apple може презентувати - iPhone XS, XS Plus і iPhone XC

    У середу, 12 вересня, відбудеться щорічна презентація Apple. Про це йдеться на сайті компанії.

    Очікується, що Apple може одночасно презентувати три нові iPhone - iPhone XS, XS Plus і iPhone XC, а також і смарт-годинник Apple Watch Series.

    Презентація Apple 2018 розпочнеться о 20:00 за київським часом. Дивитися онлайн-трансляцію можна буде на офіційному сайті компанії Apple тільки в браузері Safari на iPhone, iPad, Mac, через приставку Apple TV, а також через браузер Microsoft Edge в Windows 10.

    Як повідомляє MacWorld, Apple проводить спеціальний захід кожного вересня, щоб презентувати нові моделі iPhone, а також часто один або два інші продукти. Поки що його завжди проведили у вівторок або середу другого тижня вересня.

    Також прихильники продукції компанії очікують на презентацію планшету iPad Pro.

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