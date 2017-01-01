Apple вибачилася через низьку швидкість роботи старих айфонів

Для того, щоб користувачі дізналися більше про акумулятори та фактори, які впливають на їх роботу, на сайті Apple запустили спеціальну сторінку з поясненнями

Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone. Відкритий лист опубліковано на сайті американської компанії. «Ми знаємо, що деякі з вас відчувають, ніби Apple підвела вас. Ми приносимо вибачення. Перш за все, ми ніколи не робили і ніколи не будемо робити що-небудь, щоб навмисне скоротити



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Для того, щоб користувачі дізналися більше про акумулятори та фактори, які впливають на їх роботу, на сайті Apple запустили спеціальну сторінку з поясненнями

Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone. Відкритий лист опубліковано на сайті американської компанії.

«Ми знаємо, що деякі з вас відчувають, ніби Apple підвела вас. Ми приносимо вибачення. Перш за все, ми ніколи не робили і ніколи не будемо робити що-небудь, щоб навмисне скоротити термін служби будь-якого продукту Apple», – сказано у зверненні.

У компанії такі заходи пояснили необхідністю продовжити роботу батарей смартфонів. Для того, щоб користувачі дізналися більше про акумулятори та фактори, які впливають на їх роботу, на сайті Apple запустили спеціальну сторінку з поясненнями.

Також компанія оголосила про зниження вартості заміни акумулятора без гарантії – з 79 до 29 дол. – для користувачів iPhone 6 і більше нових моделей. Поміняти батарею зі знижкою можна буде починаючи з кінця січня до грудня 2018 року, у компанії обіцяють, що зробити це можна буде у всьому світі. Відзначається, що телефони повертаються до нормального режиму роботи після заміни батареї.

На початку 2018 року Apple обіцяє випустити оновлення для операційної системи iOS, яке має дати користувачам більше інформації про продуктивність батареї iPhone.

Раніше компанія Apple зізналася, що знижує продуктивність попередніх поколінь iPhone на нових операційних системах iOS для продовження терміну роботи телефону та зручності користувачів.

