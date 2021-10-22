  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Apple випустить новий комп'ютер Mac Pro Cube

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Mac Pro Cube буде виглядати, немов «стопка з чотирьох Mac mini»

    Apple випустить новий потужний комп'ютер з квадратним корпусом в стилі Power Mac. Про це повідомляє видання iDrop News.

    Журналісти посилаються на звіт колумніста Bloomberg Марка Гурмана. Фахівець відзначив, що в американській компанії заплановано виробництво і випуск ще одного комп'ютера на базі ARM-чіпа. Пристрій умовно називають Mac Pro Cube - він отримає квадратний корпус і потужний процесор M1 Pro Max.

    За інформацією інсайдера, візуально розкрита модель буде нагадувати класичний комп'ютер Power Mac G4 Cube, представлений ще при керівництві Apple Стівом Джобсом в 2000 році. Машина буде орієнтована на професійних користувачів, мати в базовому варіанті 20-ядерний процесор і 64-ядерний графічний прискорювач. У топовому варіанті чіп отримає 40 ядер, графічний процесор - 64 ядра.

    Блогер Джон Проссер підтвердив інформацію Гурмана, зазначивши, що Mac Pro Cube буде виглядати, немов «стопка з чотирьох Mac mini».

    «Це показує, як Apple звертається до свого коріння, повертаючи деякі класичні речі з епохи Стіва Джобса», - зазначили автори медіа.

    Анонс нового девайса повинен відбутися на заході WWDC влітку 2022 року.

    Також інсайдер повідомив, що Apple поки що не збирається оновлювати свій найпотужніший комп'ютер у серії - Mac Pro. Пристрої на базі процесорів Intel досі доступні у продажу, незважаючи на те, що Apple відмовилася від співпраці з виробником чипів ще в середині літа 2020 року.

    Найдорожчим ноутбуком Apple в даний момент є 16-дюймова модель MacBook Pro на чіпі M1 Max.

    Теги: модель Apple MacBook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Apple випустить новий комп'ютер Mac Pro Cube