Apple випустить новий комп'ютер Mac Pro Cube

Mac Pro Cube буде виглядати, немов «стопка з чотирьох Mac mini»

Apple випустить новий потужний комп'ютер з квадратним корпусом в стилі Power Mac. Про це повідомляє видання iDrop News.

Журналісти посилаються на звіт колумніста Bloomberg Марка Гурмана. Фахівець відзначив, що в американській компанії заплановано виробництво і випуск ще одного комп'ютера на базі ARM-чіпа. Пристрій умовно називають Mac Pro Cube - він отримає квадратний корпус і потужний процесор M1 Pro Max.

За інформацією інсайдера, візуально розкрита модель буде нагадувати класичний комп'ютер Power Mac G4 Cube, представлений ще при керівництві Apple Стівом Джобсом в 2000 році. Машина буде орієнтована на професійних користувачів, мати в базовому варіанті 20-ядерний процесор і 64-ядерний графічний прискорювач. У топовому варіанті чіп отримає 40 ядер, графічний процесор - 64 ядра.

Блогер Джон Проссер підтвердив інформацію Гурмана, зазначивши, що Mac Pro Cube буде виглядати, немов «стопка з чотирьох Mac mini».

«Це показує, як Apple звертається до свого коріння, повертаючи деякі класичні речі з епохи Стіва Джобса», - зазначили автори медіа.

Анонс нового девайса повинен відбутися на заході WWDC влітку 2022 року.

Також інсайдер повідомив, що Apple поки що не збирається оновлювати свій найпотужніший комп'ютер у серії - Mac Pro. Пристрої на базі процесорів Intel досі доступні у продажу, незважаючи на те, що Apple відмовилася від співпраці з виробником чипів ще в середині літа 2020 року.

Найдорожчим ноутбуком Apple в даний момент є 16-дюймова модель MacBook Pro на чіпі M1 Max.