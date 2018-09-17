Apple цього року заробила на продажі смартфонів більше, ніж інші бренди графіка



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Як з'ясували дослідники, цьогорік Apple показала трохи нижчий результат продажів, проте компанія продовжує залишатися поза конкуренцією

У другому кварталі цього року компанія Apple заробила на продажі своїх смартфонів більше, ніж усі інші бренди разом узяті.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного компанією Counterpoint, пише ilenta.com.

Як з'ясували дослідники, цього року Apple показала дещо нижчий результат з продажів, однак компанія продовжує залишатися поза конкуренцією.

Результати Counterpoint показують, що продаж iPhone приносить компанії більший дохід, ніж заробляють решта брендів. разом узятих. Apple отримує 62% від світових продажів.

На другому місці залишається компанія Samsung, тоді як дохід компанії за рік впав на 21%. Аналітики пояснюють це слабкими продажами Galaxy S9 в другому кварталі 2018 року.

Скільки Apple заробила на продажу iPhone

На третьому місці Huawei із 8% ринку. Водночас за останній рік китайський бренд істотно наростив прибутки – одразу на 107%.

Далі йдуть OPPO (5%) і Vivo (4%). На шостому місці опинилась компанія Xiaomi (3%), яка збільшила дохід одразу на 747%.

Минулого тижня Apple презентувала iPhone-2018.