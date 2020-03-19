Автогігант BMW зупинив роботу своїх заводів у Європі



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Глава BMW заявляє, що попит на автомобілі істотно падає

Основні потужності BMW розташовані в Німеччині, але також заводи компанії є в Індії, Таїланді, Єгипті, Малайзії, В’єтнамі та США

Німецька компанія BMW з 18 березня припинила виробництво автомобілів на своїх європейських заводах.

Про це повідомив голова правління BMW Олівер Ципсе, пише німецька преса.

«Відсьогодні ми закриваємо наші європейські автозаводи та завод у Росслині (передмістя Преторії — ред.) в Південній Африці. Плануємо, що перерва у виробництві триватиме до 19 квітня», — сказав він.

У компанії вважають, що через пандемію коронавірусу попит на їхні автомобілі значно впаде.

«Наше виробництво відповідає прогнозованим продажам. Ми гнучко коректуємо наші об’єми виробництва відповідно до попиту», — додав Ципсе.

Керівник виробничої ради BMW Манфред Шох, зі свого боку, наголосив, що компанія повинна забезпечити здоров’я працівників та їхній дохід. За його словами, співробітники BMW з колективною угодою отримуватимуть щонайменше 93% своєї чистої заробітної платні навіть за скороченого робочого дня.

Шох упевнений, що завдяки скороченому робочому дню, гнучкому обліку робочого часу та домашньому офісу компанія зможе «безпечно провести трудовий колектив через коронавірусну кризу».

Зазначимо, що основні потужності BMW розташовані в Німеччині, але також заводи компанії зокрема є в Індії, Таїланді, Єгипті, Малайзії, В’єтнамі, США.

Раніше стало відомо, що свої фабрики у Європі планують закрити Volkswagen, Fiat Chrysler, Airbus.

До слова, за підрахунками експертів майже 25 мільйонів людей у світі можуть втратити роботу через коронавірус.

До слова, американський завод Tesla відмовляється йти на карантин через коронавірус.