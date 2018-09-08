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    Технології

    Біля берегів Британії запустили найбільшу плавучу вітроелектростанцію

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    Біля берегів Британії запустили найбільшу плавучу вітроелектростанцію

    Потужності станції вистачить на 600 тисяч британських будинків

    Біля берегів Великої Британії данська компанія Ørsted та її партнери PKA та PFA запустили найбільшу плавучу вітроелектростанцію. Про це компанія Ørsted повідомила на своєму офіційному сайті.

    Стація охоплює 87 вітрогенераторів і має потужність 659 мегават.

    Такої потужності вистачить, аби забезпечити електрикою майже 600 тисяч британських будинків.

    Розташували вітроелектростанцію за 19 кілометрів від берега Британії в Ірландському морі. Її загальна площа — приблизно 20 тисяч футбольних полів.

    Першу у світі плавучу електростанцію запустили в жовтні 2017 року неподалік від берегів Шотландії.

    Нагадаємо, Норвегія допоможе Україні збудувати вітроелектростанцію на Херсонщині.

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