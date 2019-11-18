Компанія Boeing випустила новий літак для МАУ



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Раніше Boeing випустив для МАУ три літака Boeing 737 MAX 8

Авіалайнер пофарбований у кольори МАУ

Компанія Boeing випустила четвертий літак 737 MAX 8 для авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це пише avianews.com.

Видання зазначає, що авіалайнер виготовлений саме для МАУ, бо пофарбований у її кольори.

За даними фотографа, даний борт має заводський номер LN 7825.

Раніше Boeing випустив для МАУ три літака Boeing 737 MAX 8.

Вони мають номера LN 7450, 7529, 7581 і повинні були отримати реєстрацію в Україні UR-MXA, UR-MXB і UR-MXC відповідно.

Як повідомлялося, МАУ заявляла про намір отримати тільки три літаки від компанії Boeing, не конкретизуючи майбутні плани щодо співробітництва.

У 2019 авіакомпанія вивела зі свого флоту два Boeing 737-800 і поповнила двома регіональними Embraer 195 з вторинного ринку.