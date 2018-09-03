Браузер Google Chrome змінить зовнішній вигляд



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Фото: AKKet У новій версії Google Chrome з'явилася функція 10-кратного прискорення завантаження веб-сторінок

Оновлену версію браузера мають показати під час презентації 4 вересня

Один із найбільш популярних браузерів у світі Google Chrome незабаром змінить свій дизайн. Новий дизайн на комп'ютерах матиме більше білих тонів. Щодо мобільної версії, то вона суттєво зміниться для пристроїв на iOS.

Оновлену версію браузера мають показати під час презентації 4 вересня, повідомляє профільний ресурс iTechua.

«Зовнішній вигляд браузера зміниться на всіх платформах, відбудеться це в рамках оновлення Chrome 69. Новий дизайн на комп'ютерах отримає більше білих тонів», – йдеться в повідомленні.

Щодо мобільної версії, то вона суттєво зміниться для пристроїв на iOS. У мобільних пристроях Apple Google елементи керування будуть переміщені в нижню частину екрана, що має спростити його використання однією рукою.

Корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.