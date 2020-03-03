Британський виробник спортивних авто запускає власне моторшоу і презентує суперкар



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McLaren 750LT буде оснащений 4,0-літровим двигуном

Окрім презентації нового суперкару, захід буде присвячений новинам про продукцію та оновлення бренду

Британський виробник спортивних авто McLaren у зв’язку зі скасуванням Женевського автосалону через коронавірус оголосив про окремий захід, де, ймовірно, презентує новий суперкар. Про це повідомляється на сайті компанії.

«Після скасування Женевського автосалону приєднуйтесь до прямої трансляції McLaren Motor Show від MTC (технологічний центр McLaren - ред.) у Вокінгу у запланований час о 08:30 GMT/09:30 CET у вівторок, 3 березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Організатори анонсували також «світову прем'єру наступного розділу в історії McLaren LT». Ніяких офіційних подробиць немає, але, судячи з усього, йдеться про презентацію нового суперкара.

Як пише AutoTimesNews, захід очолить генеральний директор McLaren Automotive Майк Флевітт. Окрім презентації нового суперкару, захід буде присвячений новинам про продукцію та оновлення бренду.

Аналітики припускають, що це буде McLaren 750LT, розширена версія 720S.

За неофіційною інформацією, 750LT буде оснащений 4,0-літровим двигуном Twin-Turbo V8 McLaren потужністю близько 740 кінських сил.