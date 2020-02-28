У Києві тестують мобільний додаток для швидкого зв’язку з поліцією



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Щоб екстрено викликати поліцію потрібно просто натиснути на велику червону кнопку SOS і цей виклик поліція розглядає як першочерговий

За допомогою додатку My Pol можна відправити сигнал SOS, оцінити роботу поліцейських, залишити відгук про правоохоронця

У Києві тестують мобільний додаток My Pol для швидкого зв’язку між поліцією та громадськістю. Наразі застосунок встановили вже 110 746 людей.

За допомогою цього мобільного додатку можна відправити сигнал SOS. Також у застосунку можна оцінити роботу поліцейських, залишити відгук про правоохоронця.

Крім того, через My Pol можна перегляди новини або знайти найближче відділення на інтерактивній карті.

Щоб екстрено викликати поліцію потрібно просто натиснути на велику червону кнопку SOS і цей виклик поліція розглядає як першочерговий.

Якщо користувач немає доступу до інтернету – додаток запропонує надіслати зашифроване смс-повідомлення чи зробити виклик. При цьому розробники попереджають – такими викликами краще не зловживати, адже неправдивий виклик – це адміністративне порушення.

Додаток можна завантажити як на iPhone, так і на Android: Google Play, Apple Store.

My Pol – це офіційний безкоштовний канал зв’язку між службами Національної поліції та громадськістю, за допомогою якого поліцію можна викликати одним натисканням на кнопку. Додаток простий у використанні, навіть дітям можна встановити, щоб у разі небезпеки вони могли швидко звернутися за допомогою.

Серед можливостей сервісу: швидкий виклик поліції, надсилання фото правопорушень, оцінювання роботи поліцейських за номером жетону, отримування сповіщень про оперативну ситуацію в місті та області.