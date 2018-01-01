Чудесне воскресіння: Nokia повернула телефон з «Матриці»

Телефон тримає батарею 17 днів

Компанія HMD Global, яка володіє брендом Nokia, показала оновлений телефон Nokia 8110, який випускався в 90-х роках і став популярним після фільму «Матриця». Про це повідомляє видання The Verge. Відзначається, що нова модель буде продаватися в стандартному чорному кольорі і новому жовтому, який називали «телефон-банан».



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Телефон тримає батарею 17 днів

Компанія HMD Global, яка володіє брендом Nokia, показала оновлений телефон Nokia 8110, який випускався в 90-х роках і став популярним після фільму «Матриця». Про це повідомляє видання The Verge.

Відзначається, що нова модель буде продаватися в стандартному чорному кольорі і новому жовтому, який називали «телефон-банан».

Оновлена Nokia зможе працювати в 4G-мережах, його можна використовувати як точку доступу і роздавати інтернет через Wi-Fi. Також його оснащено 2,4-дюймовим екраном, камерою в два мегапікселі і 4 ГБ постійної пам'яті.

Пристрій працює на власній системі Smart Feature OS, в якій зможуть працювати додатки з магазину Nokia. Більше того, новий гаджет зможе працювати близько 17 днів без підзарядки.

Телефон почнуть продавати у травні 2018 року і буде коштувати 79 євро (близько 2600 гривень).