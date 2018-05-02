Цукерберг анонсував у Facebook функцію для побачень

Нова функція почне працювати в кінці цього року

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа запустить функцію для побачень. Про це він сказав на щорічній конференції розробників F8, повідомляє CNN. «В цьому новому розділі знайомств користувачі зможуть переглядати події і групи, пов'язані з їх інтересами, наприклад майбутні концерти або марафони. Якщо користувач бачить



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Марк Цукерберг на конференції розробників F8

Нова функція почне працювати в кінці цього року

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що соцмережа запустить функцію для побачень.

Про це він сказав на щорічній конференції розробників F8, повідомляє CNN.

«В цьому новому розділі знайомств користувачі зможуть переглядати події і групи, пов'язані з їх інтересами, наприклад майбутні концерти або марафони. Якщо користувач бачить подію, яку він хотів би відвідати, він може «розблокувати» її, щоб взаємодіяти з іншими зацікавленими», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, користувачі зможуть знайомитися і зустрічатися з новими людьми. Функція почне працювати в кінці цього року.

«Ми розробили цю функцію з урахуванням конфіденційності і безпеки», - запевнив Цукерберг.

Як повідомляв «Главком», у Facebook можна буде видаляти історії переглядів.