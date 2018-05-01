У Facebook можна буде видаляти історії переглядів

В оновленому Facebook хочуть ввести функцію, що дозволяє очистити історію переглядів у соцмережі і всі дії користувача

У Facebook обговорять введення нової функції контролю за конфіденційністю «Очистити історію» (Clear history). Про це засновник соцмережі Марк Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 1 травня. «У вашому веб-браузері у вас є простий спосіб очистити ваші файли cookies та історію переглядів. Ідея в тому, що



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В оновленому Facebook хочуть ввести функцію, що дозволяє очистити історію переглядів у соцмережі і всі дії користувача

У Facebook обговорять введення нової функції контролю за конфіденційністю «Очистити історію» (Clear history).

Про це засновник соцмережі Марк Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 1 травня.

«У вашому веб-браузері у вас є простий спосіб очистити ваші файли cookies та історію переглядів. Ідея в тому, що багато сайтів мають потребу в cookies для роботи, але ви повинні мати можливість видалити свою історію, коли захочете», - написав він.

Цукерберг додав, що в оновленому Facebook хочуть ввести доступну функцію, що дозволяє очистити історію переглядів у соціальній мережі і всі дії користувача.

«Ми почнемо з інформації веб-сайтів і додатків, які використовують рекламні і аналітичні інструменти Facebook. Тільки-но ми введемо це оновлення, ви зможете побачити інформацію про додатки і веб-сайти, з якими ви взаємодіяли, і очистити цю інформацію зі свого облікового запису», - розповів він.

Засновник Facebook додав, що користувачі зможуть також вимкнути функцію збереження файлів cookies та історії переглядів.

«Під час своїх свідчень у Конгресі я зрозумів, що в мене не було відповідей на деякі питання про зберігання даних. Ми працюємо над тим, щоб заходи контролю за ними були чіткими, і в нас скоро буде ще більше інструментів для цього», - підсумував Цукерберг.

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