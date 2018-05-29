Данія і Швеція побудують перше міжнародне метро

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Метрополітен Копенгагена

За попередніми планами, потяг метро відходитиме кожні півтори хвилини, час подорожі між містами триватиме 23 хвилини

Данський Копенгаген та шведський Мальме планують будівництво лінії метро, яка з’єднає два міста через протоку Ересунн.

Про це повідомляє The Local.

Мери двох міст заявили на прес-конференції, що метро може бути збудоване до 2035 року. Транспортна лінія забезпечить робочі місця, зменшить час проїзду та збільшить інвестиційний потенціал.

За попередніми планами, потяг метро відходитиме кожні півтори хвилини, час подорожі між містами триватиме 23 хвилини, вдвічі менше, ніж в даний час через міст.

На сьогодні існують автомобільне та залізничне сполучення між містами через міст Ересунн, які мають загальну пропускну здатність у 1,3 млн осіб. Перетин протоки триває близько години.

Очікується, що із будівництвом метро пасажиропотік збільшиться до приблизно 2,3 мільйонів осіб. За оцінками, проект коштуватиме 30 мільярдів датських крон (4 мільярди євро).

Протока Ересунн, яка відокремлює данський острів Зеландія від півдня Швеції, завширшки 4 км у найвужчому місці. Ересунн є однією з трьох проток, які з'єднують Балтійське море з Атлантичним океаном і є однією з найбільш зайнятих водних артерій у світі.