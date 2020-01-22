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    Технології

    Дубайська автокомпанія виготовила спеціально для британців надпотужний спорткар

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    Всього серія моделі спорткарів Design-1 - UK Edition складатиметься з п'яти автомобілів (червоного, білого, синього, зеленого і сірого кольору) - Дубайська автокомпанія виготовила спеціально для британців надпотужний спорткар
    Всього серія моделі спорткарів Design-1 - UK Edition складатиметься з п'яти автомобілів (червоного, білого, синього, зеленого і сірого кольору)

    Спорткар розганяється за чотири секунди рівно до ста кілометрів на годину, а його максимальна швидкість може досягти показника 220 кілометрів на годину

    Дубайська компанія Jannarelly Automotive представила для ринку Великої Британії спеціальний варіант спорткара Design-1 - UK Edition.

    Про це повідомляє портал Motor.

    Як повідомляє портал, автомобіль має 3,5-літровий двигун V6 з потужністю в 325 кінських сил.

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    Спорткар розганяється за чотири секунди рівно до ста кілометрів на годину, а його максимальна швидкість може досягти показника 220 кілометрів на годину.

    Відзначається, всього серія моделі спорткарів Design-1 - UK Edition складатиметься з п'яти автомобілів (червоного, білого, синього, зеленого і сірого кольору).

    Кожна з машин коштує від 115 549 фунтів стерлінгів.

    технології автомобіль
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