Дубайська автокомпанія виготовила спеціально для британців надпотужний спорткар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього серія моделі спорткарів Design-1 - UK Edition складатиметься з п'яти автомобілів (червоного, білого, синього, зеленого і сірого кольору)

Спорткар розганяється за чотири секунди рівно до ста кілометрів на годину, а його максимальна швидкість може досягти показника 220 кілометрів на годину

Дубайська компанія Jannarelly Automotive представила для ринку Великої Британії спеціальний варіант спорткара Design-1 - UK Edition.

Про це повідомляє портал Motor.

Як повідомляє портал, автомобіль має 3,5-літровий двигун V6 з потужністю в 325 кінських сил.

Спорткар розганяється за чотири секунди рівно до ста кілометрів на годину, а його максимальна швидкість може досягти показника 220 кілометрів на годину.

Відзначається, всього серія моделі спорткарів Design-1 - UK Edition складатиметься з п'яти автомобілів (червоного, білого, синього, зеленого і сірого кольору).

Кожна з машин коштує від 115 549 фунтів стерлінгів.