Експерти назвали спосіб безкоштовно отримати Windows 11

Анонс нового покоління Windows намічений на 24 червня

Windows 11 буде поширюватися безкоштовно між власниками актуальних версій ОС від Microsoft. Про це повідомляє видання XDA Developers

Журналісти вивчили опис ключів конфігурації, необхідних для активації нової версії операційної системи. Згідно названих документів, для отримання Windows 11 користувачі ОС повинні оновитися до Windows 10, 8.1 або 7. Уточнюється, що оновитися безкоштовно з базової версії Windows 8 не вийде, так як система зажадає отримати новішу версію.

За словами фахівців, даний спосіб отримання безкоштовного оновлення може здивувати користувачів. Однак автори відзначили, що наступна версія ОС не відрізняється від актуальною радикально і практично всі, хто зараз використовує Windows 10, будуть безкоштовно переведені на Windows 11.

Також в матеріалі йдеться, що таким же чином Microsoft оновлювала своїх користувачів до нових версій ОС і раніше.

Незважаючи на те, що Microsoft спочатку заявляв, що шлях безкоштовного оновлення триватиме лише рік, ви завжди могли це зробити з часу випуску Windows 10. Вам просто потрібно скористатися засобом створення медіа, доступним на веб-сайті Microsoft, а не за допомогою Windows Update.

Анонс нового покоління Windows намічений на 24 червня.