Facebook розробляє додаток для ув'язнених

Компанія Facebook часто експериментує з ідеями різних сервісів і додатків, які згодом ніколи не реалізуються

За інформацією компанії, новий додаток міг би допомогти з підготовкою до життя в суспільстві після тюрми

Компанія Facebook Inc. працює над створенням сервісу для арештантів. Новий додаток буде допомогти людям адаптуватися після повернення з в'язниці у суспільство. Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама додатку The Re-Entry з'явилася у стрічці деяких користувачів Instagram. Користувачів просять протестувати додаток, який позиціонують як такий, що може допомогти в «підготовці до життя після в'язниці за підтримки спільноти» й залишити відгук.

«Ми вивчаємо різні способи допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються представники маргіналізованих спільнот в наших програмах», - заявили в компанії.

При цьому зараз рекламу додатка прибрали, через те, що він призначався «для внутрішнього тестування». Звичайні користувачі не повинні були побачити дане оголошення.

Як зазначає видання Bloomberg, компанія часто експериментує з ідеями різних сервісів і додатків, які згодом ніколи не реалізуються.

До слова, американський експерт порадив відмовитися від популярного браузера. Зак Доффман, американський фахівець з питань інформаційної безпеки каже, що Chrome збирає більше даних про користувачів, ніж будь-який інший браузер, при цьому він пов’язує зібрану інформацію з ідентифікаторами користувачів.

Раніше експерти також назвали мобільні додатки, які найбільше збирають особистих даних користувачів. До трійки потрапили три відомі програми – Instagram, Facebook та LinkedIn. Дослідження також підкреслило той факт, що 80% додатків використовують дані користувачів для збуту власних продуктів, як через додаток, так і за його межами.

Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.



