  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Facebook розробляє додаток для ув'язнених

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія Facebook&nbsp;часто експериментує з ідеями різних сервісів і додатків, які згодом ніколи не реалізуються - Facebook розробляє додаток для ув'язнених
    Компанія Facebook часто експериментує з ідеями різних сервісів і додатків, які згодом ніколи не реалізуються
    Фото: AFP

    За інформацією компанії, новий додаток міг би допомогти з підготовкою до життя в суспільстві після тюрми

    Компанія Facebook Inc. працює над створенням сервісу для арештантів. Новий додаток буде допомогти людям адаптуватися після повернення з в'язниці у суспільство. Про це повідомляє Bloomberg.

    Реклама додатку The Re-Entry з'явилася у стрічці деяких користувачів Instagram. Користувачів просять протестувати додаток, який позиціонують як такий, що може допомогти в «підготовці до життя після в'язниці за підтримки спільноти» й залишити відгук.

    «Ми вивчаємо різні способи допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються представники маргіналізованих спільнот в наших програмах», - заявили в компанії.

    При цьому зараз рекламу додатка прибрали, через те, що він призначався «для внутрішнього тестування». Звичайні користувачі не повинні були побачити дане оголошення.

    Як зазначає видання Bloomberg, компанія часто експериментує з ідеями різних сервісів і додатків, які згодом ніколи не реалізуються.

    До слова, американський експерт порадив відмовитися від популярного браузера. Зак Доффман, американський фахівець з питань інформаційної безпеки каже, що Chrome збирає більше даних про користувачів, ніж будь-який інший браузер, при цьому він пов’язує зібрану інформацію з ідентифікаторами користувачів.

    Раніше експерти також назвали мобільні додатки, які найбільше збирають особистих даних користувачів. До трійки потрапили три відомі програми – Instagram, Facebook та LinkedIn. Дослідження також підкреслило той факт, що 80% додатків використовують дані користувачів для збуту власних продуктів, як через додаток, так і за його межами.

    Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.


    Теги: соціум інтернет технології в'язниця Facebook реклама Instagram Chrome
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies