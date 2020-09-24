Google Maps показуватиме статистику із захворювань на коронавірус в різних країнах світу



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Шари з інформацією про Covid-19 почнуть з'являтися на Картах для Android та iOS в усьому світі вже цього тижня

На картах Google Maps з'явився інструмент, який показує важливу інформацію про випадки Covid-19 у певному регіоні, щоб користувачі сервісу могли приймати більш обґрунтовані рішення про те, куди йти і що робити.

Як це працює

Коли ви відкриваєте Карти Google, натисніть значок шарів у верхньому правому куті екрана та оберіть «Інформація про Covid-19». Ви побачите середнє число нових випадків захворювання на коронавірус за тиждень на 100 тисяч людей для зони карти, яку ви переглядаєте, та позначку, яка показує зростання чи зменшення кількості випадків захворювання. Кольорове позначеннятакож допомагає легко розрізнити кількість нових випадків у певній місцевості.

Свіжі дані про випадки захворювання можна побачити для всіх 220 країн і територій, де працюють Карти Google, а також у провінціях, округах та містах, для яких ця інформація є доступною.

Звідки беруться дані

Дані, представлені на шарах з інформацією, надходять із багатьох авторитетних джерел, зокрема від Університету Джонса Гопкінса, The New York Times та Вікіпедії. Ці джерела отримують дані від громадських організацій охорони здоров’я, таких як Всесвітня організація охорони здоров’я, урядові міністерства охорони здоров’я, а також державні та місцеві установи охорони здоров’я та лікарні. Багато з цих джерел вже надають інформацію про випадки Covid у Пошуку, і тепер ці дані доступні на Картах Google.

Шари з інформацією про Covid-19 почнуть з'являтися на Картах для Android та iOS в усьому світі вже цього тижня.