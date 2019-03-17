Google зробив додаток для людей з порушеннями зору, який розпізнає об'єкти навколо



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Додаток вміє зчитувати об’єкти, текст, знаки, штрих-коди та гроші

Компанія Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.

Так, у режимі реального часу він називає те, що бачить через камеру телефону. Проте наразі додаток доступний лише жителям США.

Зокрема додаток вміє зчитувати об’єкти, текст, знаки, штрих-коди та гроші. Lookout має три режими роботи: дослідження, шопінг та читання. В основному режимі (дослідження) він використовує дані з камери для розпізнавання об’єктів перед пристроєм у реальному часі. Він вміє називати об’єкти, подавати звукові та піктографічні сигнали про них, а також вказувати напрямок до них. У режимі шопінгу додаток розпізнає штрих-коди та цінники. А в режимі зчитування тексту він розпізнає не об’єкти, а текст на них і відразу ж його озвучує. Водночас, користувач може сам налаштувати, наскільки детально алгоритми описуватимуть об’єкти в кадрі.

Lookout можна використовувати, повісивши смартфон у чохлі на шию чи поклавши у нагрудну кишеню. Головне, щоб основна камера була направлена у бік об’єктів, які потрібно ідентифікувати. Управляти додатком можна за допомогою жестів на сканері відбитків пальців.

Водночас, у Google попередили, що результати Lookout поки що не завжди будуть «ідеальними на 100 відсотків», і попросили користувачів про зворотний зв’язок.