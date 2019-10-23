Компанія Apple створила «розумну» каблучку



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За прогнозами, каблучка може з’явитися у продажу приблизно в 2020 році

«Електронна каблучка» дозволить керувати іншими приладами, не торкаючись до них

Компанія Apple подала патент на «електронну каблучку», що дозволить керувати іншими приладами, не торкаючись до них.

Про це повідомляє The Sun.

Каблучка має, зокрема, сенсорний екран, може керуватися голосовими командами та жестами.

Патент Apple називається «Прилади, методи і інтерфейси користувачів для електронних обчислювальних приладів». Він включає в себе креслення потенційної конструкції і перераховує передбачувані функції, такі як зарядка, що перезаряджається і бездротовий риймач.

Каблучка призначена для носіння на одному пальці і не є самостійним продуктом. Замість цього він спрямований на поліпшення взаємодії з більшими пристроями, такими як iPhone і iPad. Каблучка має кілька кнопок, динамік, сенсорний екран і невеликий диск управління.

У патенті Apple пояснюється, що пристрої з сенсорним екраном можуть розглядатися як «великі, незручні або неефективні для визначення деяких задач і додатків». Це говорить про те, що занадто тривале користування iPhone або iPad може втомлювати деяких користувачів, а Apple Ring може стати ефективним способом керування різними приладами на відстані.

Apple також підкреслює безпечність каблучки, заявляючи, що світло, яким світяться деякі прилади з сенсорним екраном, може бути «недоречним в певних соціальних середовищах».

За прогнозами, каблучка може з’явитися у продажу приблизно в 2020 році.