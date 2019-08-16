Хакери атакували Європейський центробанк



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Хакери встановили вірусне програмне забезпечення на зовнішній сервер, на якому розміщений Інтегрований словник банківських звітів (BIRD)

На один із веб-сайтів Європейського центрального банку (ЄЦБ) було здійснено хакерську атаку, в результаті якої могла бути вкрадена конфіденційна інформація.

Про це йдеться в заяві ЄЦБ, повідомляє Bloomberg.

«Європейський центральний банк заявив, що один із його веб-сайтів був зламаний сторонніми людьми, які, можливо, вкрали приватну інформацію, включаючи контактні дані», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хакери встановили вірусне програмне забезпечення на зовнішній сервер, на якому розміщений Інтегрований словник банківських звітів (BIRD).