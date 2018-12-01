Huawei підтвердила, що розробляє власну операційну систему для смартфонів



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Нова ОС може називатися Kirin

Розробка йде активними темпами, заявили у компанії

Дотримуючись золотого правила «не клади всі яйця в одну корзину», Huawei вирішила додатково до сімейства фірмових мобільних SoC HiSilicon Kirin обзавестися ще й своєю мобільною ОС. Треба сказати, що чутки про розробку компанією Huawei власної ОС для смартфонів, заснованої не на Android, ходять вже досить давно. Але ось зараз віце-президент підрозділу мобільних пристроїв Huawei Брюс Лі вперше офіційно підтвердив факт існування відповідного проекту.

На жаль, ніяких подробиць про проект топ-менеджер Huawei не повідомив. Він лише зазначив, що розробка йде активними темпами, що б це не означало.

Попередні чутки вказували, що платформа, яка створюється на базі Linux, носить назву Kirin OS, а її розробка ведеться з 2012 року. Можна припустити, що всі ці заборони з боку США підштовхнули Huawei активізувати свої дії в цьому напрямку.

Малоймовірно, що Huawei і Honor без гострої необхідності в найближчому майбутньому почнуть відмовлятися від Android на користь власної ОС. Але якщо відносини Пекіна і Вашингтона і далі будуть псуватися, то на рідному ринку Huawei цілком може почати використовувати на своїх смартфонах і моделях Honor ОС Kirin OS замість Android.

Судячи з усього, зараз Huawei розглядає різні варіанти, враховуючи, що недавно фахівці компанії тестували на смартфоні Honor Play ОС Fuchsia, що розробляється Google, яка в кінцевому підсумку повинна замінити не тільки Android, а й Wear OS і Chrome OS.

Зазначимо, компанія Huawei випереджає Apple за кількістю відвантажених на ринок смартфонів ось уже два квартали поспіль (другий і третій) і з великою ймовірністю займе друге місце в рейтингу найбільших постачальників смартфонів за підсумками цього року.

Нагадаємо, Демократична партія США закликала своїх членів не користуватись телефонами ZTE і Huawei.

Джерело: ITC.ua