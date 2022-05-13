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    Ілон Маск призупиняє купівлю Twitter: що сталося

    Після придбання&nbsp;Twitter Маск отримає контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів - Ілон Маск призупиняє купівлю Twitter: що сталося
    Після придбання Twitter Маск отримає контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів
    фото з відкритих джерел

    Ілон Маск поки що припиняє угоду купівлі Twitter через перевірку даних фейкових акаунтів

    Американський винахідник й голова компанії SpaceX Ілон Маск заявив про тимчасове припинення угоди з купівлі Twitter. Про це мільярдер написав у себе в Twitter.

    За словами Маска, припинення операції пов'язане з перевіркою даних фейкових акаунтів у соцмережі.

    «Угода з Twitter тимчасово припинена в очікуванні подробиць, що підтверджують розрахунки, згідно з якими спамові / фальшиві облікові записи дійсно представляють менше 5% користувачів», – написав Маск.

    Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Він уклав угоду з купівлі Twitter Іnс, внаслідок якої йому перейде контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів, включно і світових лідерів.

    Відомо, що Маск одразу допустив нововведення щодо плати за користування популярною соцмережею. За його словами, звичайних приватних користувачів це не торкнеться. А ось для комерційних і державних користувачів, можливо, введуть помірну плату.

    Теги: Ілон Маск Twitter #stoprussia
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    Ілон Маск призупиняє купівлю Twitter: що сталося