Ілон Маск призупиняє купівлю Twitter: що сталося

Після придбання Twitter Маск отримає контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів

Ілон Маск поки що припиняє угоду купівлі Twitter через перевірку даних фейкових акаунтів

Американський винахідник й голова компанії SpaceX Ілон Маск заявив про тимчасове припинення угоди з купівлі Twitter. Про це мільярдер написав у себе в Twitter.

За словами Маска, припинення операції пов'язане з перевіркою даних фейкових акаунтів у соцмережі.

«Угода з Twitter тимчасово припинена в очікуванні подробиць, що підтверджують розрахунки, згідно з якими спамові / фальшиві облікові записи дійсно представляють менше 5% користувачів», – написав Маск.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів. Він уклав угоду з купівлі Twitter Іnс, внаслідок якої йому перейде контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів, включно і світових лідерів.

Відомо, що Маск одразу допустив нововведення щодо плати за користування популярною соцмережею. За його словами, звичайних приватних користувачів це не торкнеться. А ось для комерційних і державних користувачів, можливо, введуть помірну плату.