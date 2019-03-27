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    Технології

    Індія випробувала протисупутникову ракету

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    Індія випробувала протисупутникову ракету

    Протисупутникова ракета або ASAT - це космічна зброя, призначена для відключення або знищення супутників зі стратегічною військовою метою

    Індія успішно провела випробування протисупутникової ракети під назвою «Місія Шакті», збивши супутник на низькій навколоземній орбіті.

    Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, повідомляє India Today.

    «Протисупутникова зброя - ASAT - успішно націлена на супутник на низькій навколоземній орбіті. Операція Місія Шакті була важкою метою для досягнення, але була успішно завершена протягом трьох хвилин після запуску», - заявив він.

    Протисупутникова ракета або ASAT - це космічна зброя, призначена для відключення або знищення супутників зі стратегічною військовою метою. Вона була створена Індійською організацією космічних досліджень і розробок.

    Як зазначає видання, Індія стала четвертою країною в світі, яка змогла продемонструвати свою військову міць у космосі, до неї це зробили США, Росія і Китай.

    Також нагадаємо, що українські курсанти проходять стажування на мінному тральщику НАТО.

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