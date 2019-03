Індія випробувала протисупутникову ракету

Протисупутникова ракета або ASAT - це космічна зброя, призначена для відключення або знищення супутників зі стратегічною військовою метою

Індія успішно провела випробування протисупутникової ракети під назвою «Місія Шакті», збивши супутник на низькій навколоземній орбіті.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, повідомляє India Today.

«Протисупутникова зброя - ASAT - успішно націлена на супутник на низькій навколоземній орбіті. Операція Місія Шакті була важкою метою для досягнення, але була успішно завершена протягом трьох хвилин після запуску», - заявив він.

Протисупутникова ракета або ASAT - це космічна зброя, призначена для відключення або знищення супутників зі стратегічною військовою метою. Вона була створена Індійською організацією космічних досліджень і розробок.

PM: A-SAT missile will give new strength to India's space prog. I assure int'l community that our capability won't be used against anyone but is purely India's defence initiative for its security.We're against arms raised in space. This test won't breach any int'l law or treaties pic.twitter.com/C614FEq9RT