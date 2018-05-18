Instagram запустив функцію репостів

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Репостнути запис можна буде тільки із відкритих акаунтів

Соціальна мережа Instagram запустила функцію, яка дозволяє поділитися постами інших користувачів через сервіс Stories, повідомляє The Tech Crunch.

Функція виявляється доступна користувачам після оновлення програми. Як зазначає The Tech Crunch, тестування цієї функції в додатку Instagram почалося ще взимку. Інформацію про те, що у користувачів може з’явитися можливість репоста фотографії або відео через Stories тоді підтвердив офіційний представник компанії.

Для того, щоб зробити репост через Stories, потрібно натиснути значок паперового літака під публікацією і натиснути варіант «Додати публікацію в вашу історію». До публікації можна додати власний коментар. Після цього вона протягом 24 годин буде доступна в сервісі Stories.

Репостнути запис можна буде тільки із відкритих акаунтів. При цьому якщо власник відкритого аккаунта не хоче, щоб його записи розповсюджувалися таким чином, він може відключити цю функцію в налаштуваннях профілю.

Зараз можливість репоста є тільки у власників смартфонів на базі Android, проте наступного тижня вона повинна вийти і у користувачів iOs, пише видання.

До слова, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг погодився виступити у Європарламенті для пояснень щодо скандалу з витоком персональних даних користувачів.

Джерело: УНН