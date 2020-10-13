Facebook блокуватиме контент, який заперечує Голокост
Раніше Цукерберг неодноразово висловлювався про те, що соцмережі не повинні «займатися цензурою»
Соціальна мережа Facebook заборонить будь-який контент, який заперечує Голокост.
Про це в понеділок, 12 жовтня, соцмережа оголосила на своєму порталі.
«Ми вже давно видаляємо пости, що вихваляють злочини на грунті ненависті або масові вбивства, включаючи Голокост. Але з ростом антисемітизму ми розширюємо нашу політику і забороняємо також контент, який заперечує Голокост або спотворює інформацію про нього, – повідомив засновник Facebook Марк Цукерберг.
Він додав, що його «мучили протиріччя між необхідністю підтримувати свободу слова і шкодою, яка заподіюється зменшенням або запереченням жахів Голокосту».
«Моя думка змінилося, коли я побачив дані про зростання насильства на ґрунті антисемітизму», – резюмував Цукерберг.
Хоча Facebook, як і інші соцмережі, блокує контент за цілою низкою ознак, Цукерберг неодноразово висловлювався про те, що соцмережі не повинні «займатися цензурою».