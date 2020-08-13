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    У світі

    Facebook заборонив писати, що євреї правлять світом

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    У соцмережі також відзначають, що коронавірус привів до сплеску антисемітизму - Facebook заборонив писати, що євреї правлять світом
    У соцмережі також відзначають, що коронавірус привів до сплеску антисемітизму

    Соціальна мережа повідомила про зміну стандартів

    Facebook повідомив про зміну стандартів публікацій, щоб «точніше враховувати певні види прихованої ненависті і расизму».

    Зокрема, тепер заборонено публікувати зображення і вираження антисемітського характеру. Наприклад, заяви про те, що «євреї правлять світом», «євреї контролюють ЗМІ» та ін.

    Також повідомляється, що в період з квітня по червень 2020 року через соціальні мережі Facebook і Instagram, якими керує компанія Марка Цукерберга, видалено 7 млн постів, а ще 98 млн користувачів отримали повідомлення про неприпустимість контенту.

    «Хоча у Facebook досить чіткі правила публікації контенту, не завжди вдається визначити, де проходить межа між правом на свободу вираження думок і проявом ненависті», - йдеться у повідомленні.

    У соцмережі також відзначають, що коронавірус привів до сплеску антисемітизму, а саме йдеться про публікації та коментарі, автори яких звинувачують євреїв у поширенні коронавірусу і заявляють, що вірус був розроблений в лабораторіях Ізраїлю, а також порівнюють сіонізм з вірусом.

    Також наголошується, що в Facebook і Instagram тепер не можна буде публікувати фотографії і відео людей, одягнених в костюм Zwarte Piet (Чорного Піта). За легендами Нідерландів та Фландрії, Чорний Піт приносить дітям подарунки через комин в День святого Миколая - з 5 на 6 грудня. Його зображують чорним або коричневим обличчям, в шароварах і у береті з пером. Він носить з собою книжку, куди записані погані і хороші вчинки дітей.

    Використання гриму «блекфейс» для створення образу Чорного Піта вже неодноразово піддавалося критиці, в традиції зображення персонажа нерідко вбачають ознаки расизму.

    У Facebook тепер офіційно визнали, що «блекфейс», а отже, і зображення Чорного Піта - стереотип, «заснований на дискримінаційних уявленнях».

    Як повідомлялося, засновник Facebook Марк Цукерберг потрапив до клубу супербагатіїв світу.

    ЗМІ Facebook соціальні мережі Instagram традиції вірус коронавірус
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