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    Технології

    Китай успішно запустив два супутники: фото

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    Китай успішно запустив два супутники: фото

    Навігаційна система «Бейдоу-3» отримала два нові супутники

    У суботу Китай за допомогою ракети-носія «Чанчжен-3B» вивів на орбіту два навігаційних супутника «Бейдоу-3».

    Це 11-й і 12-й супутники, запущені Китаєм для супутникової навігаційної системи «Бейдоу-3».

    Запуск був проведений сьогодні о 07:52 за пекінським часом з космодрому Січан в південно-західній китайській провінції Сичуань. Після більш ніж тригодинного польоту супутники успішно вийшли на задані орбіти.

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    Китай успішно запустив два супутники: фото
    Китай успішно запустив два супутники: фото

    Нові супутники розроблені і виготовлені інститутом інноваційних розробок мікросупутників при академії наук Китаю.

    З урахуванням нинішнього запуску китайські ракети-носії сімейства «Чанчжен» здійснили 283 польоти.

    Нагадаємо, із наступного року КНР має намір почати виведення на орбіту низки супутників, які повинні будуть відслідковувати ситуацію в акваторії Південно-Китайського моря.

    Джерело: Синьхуа

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