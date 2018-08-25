Китай успішно запустив два супутники: фото



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Навігаційна система «Бейдоу-3» отримала два нові супутники

У суботу Китай за допомогою ракети-носія «Чанчжен-3B» вивів на орбіту два навігаційних супутника «Бейдоу-3».

Це 11-й і 12-й супутники, запущені Китаєм для супутникової навігаційної системи «Бейдоу-3».

Запуск був проведений сьогодні о 07:52 за пекінським часом з космодрому Січан в південно-західній китайській провінції Сичуань. Після більш ніж тригодинного польоту супутники успішно вийшли на задані орбіти.

Нові супутники розроблені і виготовлені інститутом інноваційних розробок мікросупутників при академії наук Китаю.

З урахуванням нинішнього запуску китайські ракети-носії сімейства «Чанчжен» здійснили 283 польоти.

Нагадаємо, із наступного року КНР має намір почати виведення на орбіту низки супутників, які повинні будуть відслідковувати ситуацію в акваторії Південно-Китайського моря.

Джерело: Синьхуа