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    Китайські вчені створили матеріал, здатний очищати воду під впливом світла

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    Будова графена - Китайські вчені створили матеріал, здатний очищати воду під впливом світла
    Будова графена

    Матеріал являє собою суміш графена і двоокису титану

    Китайські вчені створили новий матеріал, здатний очищати забруднену воду під впливом світла. Про це повідомили в Шанхайському інституті хімії силікатів Академії наук Китаю.

    Матеріал являє собою суміш графена (однієї з алотропних форм вуглецю) і двоокису титану TiO2. Зокрема, як розповів науковий керівник інституту Хуан Фуцян, графен, завдяки своїй структурі, «схоплює бруд», а двоокис титану, будучи фотокаталізатором, прискорює процес фотохімічної деградації отруйних органічних речовин.

    Протягом місяця наукові співробітники інституту тестували розробку на території міста Шанхай і провінцій Аньхой і Цзянсу на сході Китаю. Згідно з результатами випробувань, показники якості води в річках і озерах помітно підвищилися через два тижні після розміщення сіток з покриттям з нового матеріалу.

    Новий матеріал дозволяє ефективно знижувати концентрацію важких металів і може широко використовуватися для очищення промислових стічних вод, зазначив Хуан Фуцян.

    Матеріал вже почав вироблятися в промислових масштабах.

    Джерело: Синьхуа

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