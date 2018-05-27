Китайські вчені створили матеріал, здатний очищати воду під впливом світла

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Будова графена

Матеріал являє собою суміш графена і двоокису титану

Китайські вчені створили новий матеріал, здатний очищати забруднену воду під впливом світла. Про це повідомили в Шанхайському інституті хімії силікатів Академії наук Китаю.

Матеріал являє собою суміш графена (однієї з алотропних форм вуглецю) і двоокису титану TiO 2 . Зокрема, як розповів науковий керівник інституту Хуан Фуцян, графен, завдяки своїй структурі, «схоплює бруд», а двоокис титану, будучи фотокаталізатором, прискорює процес фотохімічної деградації отруйних органічних речовин.

Протягом місяця наукові співробітники інституту тестували розробку на території міста Шанхай і провінцій Аньхой і Цзянсу на сході Китаю. Згідно з результатами випробувань, показники якості води в річках і озерах помітно підвищилися через два тижні після розміщення сіток з покриттям з нового матеріалу.

Новий матеріал дозволяє ефективно знижувати концентрацію важких металів і може широко використовуватися для очищення промислових стічних вод, зазначив Хуан Фуцян.

Матеріал вже почав вироблятися в промислових масштабах.

Джерело: Синьхуа