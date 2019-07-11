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    Технології

    Компанія Virgin Orbit вперше запустила ракету-носій з літака

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    <span>Ракета-носій LauncherOne може перевозити до космосу вантаж до 500 кг</span> - Компанія Virgin Orbit вперше запустила ракету-носій з літака
    Ракета-носій LauncherOne може перевозити до космосу вантаж до 500 кг

    У майбутньому така ракета-носій цілком може виводити на орбіту навіть супутники

    Компанія бізнесмена-мільярдера Річарда Бренсона Virgin Orbit успішно протестувала скидання ракети-носія LauncherOne з літака.

    Про це повідомляє портал Space.

    «Virgin Orbit здійснила сьогодні перший тест зі скидання (ракети носія — ред.) LauncherOne з транспортного літака Boeing 747 у пустелі Мохаве, що у Каліфонії», - йдеться у повідомленні.

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    Як повідомляє портал, кінцева мета полягає в тому, щоб 21-метрова ракета, після її скидання, запустилася й вивезла необхідний вантаж у космос.

    Нині невідомо, коли саме це може статися, проте у Virgin Orbit повідомили, що це може ймовірно відбутися «скоро».

    У компанії додали, що пізніше, цього місяця, повинна повністю завершитися фаза тестування.

    Зазначається, що ракета-носій LauncherOne може перевозити до космосу вантаж до 500 кг.

    За словами бізнесмена-мільярдера Річарда Бренсона, у майбутньому така ракета-носій цілком може виводити на орбіту навіть супутники.

     

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