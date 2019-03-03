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    Технології

    Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС (фото)

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    Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів - Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС (фото)
    Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів

    NASA та компанія SpaceX підтвердили успішне стикування космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією

    Запущений напередодні космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска успішно пристикувався з Міжнародною космічною станцією. Про успішне стикування корабля з МКС повідомили в неділю, 3 березня, у NASA та в прес-службі SpaceX.

    Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів - звичній для МКС орбіті, саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією, повідомляє агенція новин AFP. З моменту пуску ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на борту до його стикування з МКС пройшло 27 годин.

    Нагадаємо, 2 березня з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. За 11 хвилин польоту ракетоносій вивів на низьку навколоземну орбіту космічний корабель для доставки екіпажу МКС, на борту якого перебував манекен.

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    Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС (фото)
    Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС (фото)
    Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС (фото)
    Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС (фото)

    Crew Dragon проведе на орбіті менше тижня. Повернення на Землю заплановано вже 8 березня. Корабель має приводнитися в Атлантичному океані.

    NASA назвали успішний запуск корабля Crew Dragon ключовим кроком до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми «Спейс шаттл» в 2011 році. «Це вкрай важлива подія в американській історії», - заявив 2 березня голова NASA Джим Брідженстін.

    З 2011 року NASA платить Росії за транспортування американських астронавтів до МКС. Плата за «космічне таксі» - 82 мільйони доларів США на одну особу, зазначає AFP.

    Джерело: Deutsche Welle

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