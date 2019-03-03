Космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався з МКС (фото)



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Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів

NASA та компанія SpaceX підтвердили успішне стикування космічного корабля Crew Dragon з Міжнародною космічною станцією

Запущений напередодні космічний корабель Crew Dragon американської приватної аерокосмічної компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска успішно пристикувався з Міжнародною космічною станцією. Про успішне стикування корабля з МКС повідомили в неділю, 3 березня, у NASA та в прес-службі SpaceX.

Стикування відбулося на висоті близько 400 кілометрів - звичній для МКС орбіті, саме тоді, коли станція пролітала над Північною Зеландією, повідомляє агенція новин AFP. З моменту пуску ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon на борту до його стикування з МКС пройшло 27 годин.

Нагадаємо, 2 березня з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. За 11 хвилин польоту ракетоносій вивів на низьку навколоземну орбіту космічний корабель для доставки екіпажу МКС, на борту якого перебував манекен.

Crew Dragon проведе на орбіті менше тижня. Повернення на Землю заплановано вже 8 березня. Корабель має приводнитися в Атлантичному океані.

NASA назвали успішний запуск корабля Crew Dragon ключовим кроком до відновлення пілотованих космічних польотів з американської території після багаторічної перерви внаслідок закриття програми «Спейс шаттл» в 2011 році. «Це вкрай важлива подія в американській історії», - заявив 2 березня голова NASA Джим Брідженстін.

З 2011 року NASA платить Росії за транспортування американських астронавтів до МКС. Плата за «космічне таксі» - 82 мільйони доларів США на одну особу, зазначає AFP.

Джерело: Deutsche Welle