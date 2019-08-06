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    Технології

    LG у вересні представить смартфон з трьома екранами

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Смартфон має бути представлений 6 вересня</div> <div></div> </div> </div> - LG у вересні представить смартфон з трьома екранами
    Смартфон має бути представлений 6 вересня

    За попередньою інформацією, смартфон буде розкладатися, як книга

    Компанія LG, за чутками, займається створенням складного смартфона, оснащеного трьома екранами. У Мережі з'явилися тизери, які демонструють, що ґаджет розкладатиметься, немов книга. Про це пише Mashable.

    У тизері ґаджет фігурує без будь-яких деталей. Презентація смартфона має відбутися на виставці електроніки IFA 2019.

    Зображення дозволяють розглянути, що у пристрої є невеликий зовнішній дисплей. Завдяки йому ґаджет дуже схожий на Samsung Galaxy Fold. При цьому в ґаджета гнучкого дисплея не буде. 

     

    Презентація новинки має відбутися 6 вересня.

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