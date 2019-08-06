LG у вересні представить смартфон з трьома екранами



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Смартфон має бути представлений 6 вересня

За попередньою інформацією, смартфон буде розкладатися, як книга

Компанія LG, за чутками, займається створенням складного смартфона, оснащеного трьома екранами. У Мережі з'явилися тизери, які демонструють, що ґаджет розкладатиметься, немов книга. Про це пише Mashable.

У тизері ґаджет фігурує без будь-яких деталей. Презентація смартфона має відбутися на виставці електроніки IFA 2019.

Зображення дозволяють розглянути, що у пристрої є невеликий зовнішній дисплей. Завдяки йому ґаджет дуже схожий на Samsung Galaxy Fold. При цьому в ґаджета гнучкого дисплея не буде.

Презентація новинки має відбутися 6 вересня.