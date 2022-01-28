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    Маск розкрив причини перенесення випуску Cybertruck

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    Глава Tesla Ілон Маск розкрив причини перенесення випуску Cybertruck - Маск розкрив причини перенесення випуску Cybertruck
    Глава Tesla Ілон Маск розкрив причини перенесення випуску Cybertruck
    фото: Reuters

    Tesla Cybertruck вийде не раніше 2023 року

    Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що випуск автомобіля Cybertruck переноситься на наступний рік. Про це пише портал The Verge.

    Зсув термінів пов'язані з високою ціною пікапа.

    За словами голови компанії, він хоче зробити Cybertruck доступнішим. Під час презентації у 2019 році ціна електрокара становила $40 тис.

    Маск також зазначив, що старт продажів Tesla Roadster також буде перенесено на 2023 рік. 2022 року компанія взагалі не планує запуск нових машин.

    «Якби ми представили нові автомобілі, загальний обсяг виробництва електрокарів зменшився б», – пояснив Маск.

    Cybertruck був представлений публіці у 2019 році, з того часу випуск автомобіля кілька разів відкладався. У результаті старт продаж був призначений на 2021 рік. Маск тоді заявив, що постачання розпочнеться наприкінці минулого року, проте цього так і не сталося.

    Днями також було представлено електромобіль з рекордним запасом ходу.

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    Теги: ціни Tesla Ілон Маск Tesla Cybertruck позашляховики Tesla Roadster
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    Маск розкрив причини перенесення випуску Cybertruck