NASA запустило телескоп для розгадки головних таємниць космосу (відео)

Космічне агенство NASA зробило черговий крок до вивчення далеких глибин космосу.

Як повідомляє відомство, за допомогою ракети Falcon 9, був виведений на орбіту телескоп Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE).

«Спільними зусиллями з Італійським космічним агентством обсерваторія IXPE є першою місією NASA, присвяченою вимірюванню поляризації рентгенівських променів від найбільш екстремальних та загадкових об’єктів у Всесвіті – залишків наднових, надмасивних чорних дір та десятків інших високоенергетичних об’єктів» − йдеться в повідомлені.

Томас Зурбухен, заступник адміністратора Директорату наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні амбітно заявляє, що: «разом з нашими партнерами в Італії та в усьому світі ми додали до нашого флоту нову космічну обсерваторію, яка формуватиме наше розуміння Всесвіту на довгі роки. Кожен космічний корабель NASA ретельно обирається для націлювання на абсолютно нові спостереження, що дають можливості для нової науки, і IXPE збирається показати нам жорстокий всесвіт навколо нас – наприклад, зірки, що вибухають та чорні діри в центрі галактик – так, як ми ніколи не могли побачити це».

