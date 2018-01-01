Маску дозволили бурити тунель під Вашинтоном

Ілон Маск хоче позбавити місто від корок

Влада американської столиці дозволила компанії The Boring Company міліардера Ілона Маска бурити тунель під Вашингтоном. Про це повідомляє видання The Washington Post. Передбачається, що під Вашингтоном побудують станцію для високошвидкісних поїздів проекту Hyperloop. Наразі деталі проекту не розголошуються. Довідка: Hyperloop - це