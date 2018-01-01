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    Маску дозволили бурити тунель під Вашинтоном

    Ілон Маск хоче позбавити місто від корок
    Влада американської столиці дозволила компанії The Boring Company міліардера Ілона Маска бурити тунель під Вашингтоном. Про це повідомляє видання The Washington Post. Передбачається, що під Вашингтоном побудують станцію для високошвидкісних поїздів проекту Hyperloop. Наразі деталі проекту не розголошуються. Довідка: Hyperloop - це
    • Сьогодні, 19:46
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    Ілон Маск хоче позбавити місто від корок

    Влада американської столиці дозволила компанії The Boring Company міліардера Ілона Маска бурити тунель під Вашингтоном. Про це повідомляє видання The Washington Post.

    Передбачається, що під Вашингтоном побудують станцію для високошвидкісних поїздів проекту Hyperloop. Наразі деталі проекту не розголошуються.

    Довідка:

    Hyperloop - це транспортна система, розроблена Ілона Маском. Вона складається зі сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці, яка може переміщати автомобілі. Швидкість такої капсули може перевищувати 500 км/год.
    США будівництво Ілон Маск
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