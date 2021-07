Microsoft пообіцяла повернути помічника Скріпку

Компанія Microsoft пообіцяла повернути легендарного помічника-скріпку на ім'я Clippy.

У Microsoft відзначили, що повернуть скріпку в Microsoft 365, якщо їх пост набере 50 тисяч лайків. Наразі їх кількість перевищує 100.

За даними The Verge, Clippy вперше з'явився в Office 97 в якості помічника, що пропонує допомогу і поради по використанню Microsoft Office, але в 2001 році він зник з операційної системи.

Мабуть, в Microsoft зрозуміли, що людям подобається компанія забавної антропоморфної скріпки, тому вирішили повернути її назад, підкреслює видання.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC