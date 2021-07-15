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    Microsoft пообіцяла повернути помічника Скріпку

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    Скріпка з&rsquo;явилася в 1997 році - Microsoft пообіцяла повернути помічника Скріпку
    Скріпка з’явилася в 1997 році
    Фото: Microsoft/Twitter

    Clippy вперше з'явився в Office 97 в якості помічника

    Компанія Microsoft пообіцяла повернути легендарного помічника-скріпку на ім'я Clippy.

    У Microsoft відзначили, що повернуть скріпку в Microsoft 365, якщо їх пост набере 50 тисяч лайків. Наразі їх кількість перевищує 100.

    За даними The Verge, Clippy вперше з'явився в Office 97 в якості помічника, що пропонує допомогу і поради по використанню Microsoft Office, але в 2001 році він зник з операційної системи.

    Мабуть, в Microsoft зрозуміли, що людям подобається компанія забавної антропоморфної скріпки, тому вирішили повернути її назад, підкреслює видання.

    Раніше компанія Microsoft представила хмарну версію операційної системи Windows. Система отримала назву Windows 365. Відзначається, що ОС призначена для доступу користувачів до своїх програм та даних у віддаленому режимі з будь-якого пристрою.

    Теги: Twitter Microsoft Windows
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    Microsoft пообіцяла повернути помічника Скріпку