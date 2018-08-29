Microsoft припиняє приймати нові додатки до Windows 8



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В 2023 році назавжди буде припинена підтримка Windows 8 разом з його цифровим магазином додатків

Microsoft придумав спосіб, як змусити розробників додатків для Microsoft Store зосередити увагу тільки на Windows 10, не відволікаючись на старі версії.

Корпорація попередила програмістів, що Microsoft припинить приймати нові додатки Windows 8, 8.1 і Windows Phone 8 для цифрового магазину Microsoft Store починаючи з 31 жовтня 2018 року.

Що стосується додатків, які вже доступні в цифровому магазині для старих версій Windows, то для них Microsoft і далі буде підтримувати оновлення, але лише до 1 липня 2019 року.

А в 2023 році назавжди буде припинена підтримка Windows 8 разом з його цифровим магазином додатків.

За даними NetMarketShare, вищеназвані платформи ніколи не користувалися популярністю у користувачів. На Windows 8 і 8.1 припадає менше 7% активних користувачів, тоді як існування Windows Phone 8 практично ніхто не помітив – її показник становить 0,04%.

Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.