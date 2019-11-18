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    У світі

    Білл Гейтс цього року очолив список найбагатших людей світу

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    <p>Статки Гейтса на сьогодні сягають $110 млрд</p> <p></p> - Білл Гейтс цього року очолив список найбагатших людей світу

    Статки Гейтса на сьогодні сягають $110 млрд

    Голова Amazon.com Джеф Безос, який раніше очолював рейтинг найзаможніших людей світу, опустився на другу сходинку після розлучення

    Засновник Microsoft Білл Гейтс вийшов на перше місце в щорічно оновлюваному рейтингу найзаможніших людей світу, залишивши позаду голову Amazon.com Джефа Безоса, який раніше очолював цей список.

    Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, статки Гейтса сягають $110 млрд, тоді як у розпорядженні Безоса $109 млрд.

    Статки Гейтса збільшилися цього року на $19,5 млрд на тлі зростання акцій Microsoft на 48%. Папери Microsoft зросли в ціні на 4% з кінця жовтня, коли компанія отримала 10-річний контракт на суму $10 млрд на створення хмарної інфраструктури зберігання даних для міністерства оборони США.

    Безос втратив частину статків унаслідок розлучення, що завершилося влітку цього року. Його колишня дружина - Маккензі Безос - посіла 24-те місце в рейтингу Bloomberg Billionaires зі статками в $35 млрд. Водночас статки Безоса зменшилися на $16,2 млрд.

    Третє місце в списку Bloomberg Billionaires цього року посів французький магнат Бернар Арно ($103 млрд), що очолює групу LVMH, четверте - відомий інвестор Воррен Баффетт ($86,6 млрд), п'яте, - голова Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

    США Facebook Білл Гейтс дружина Amazon Microsoft
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