Microsoft Windows готує до виходу оновлення, яке може ускладнити роботу комп’ютера, - ЗМІ



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Microsoft готує оновлення операційної системи Windows

Під час оновлення операційної системи потрібно буде відключати від комп'ютера усі зовнішні пристрої

Вже у травні нинішнього року відбудеться реліз великого оновлення під назвою May 2019 Update. Воно не принесе разом з собою нічого дійсно нового, але його установка все ж рекомендована, тому що покращиться система захисту, а швидкість роботи комп’ютера може трохи зрости. Про це пише видання iTech.ua.

Попри те, що оновлення наразі недоступне для масового споживача, учасники інсайдерської програми раннього доступу вже можуть завантажити і встановити May 2019 Update на свою операційну систему Windows 10.

«Всі користувачі, які спробували це зробити, зіткнулися з несподіваною проблемою, а полягає вона в тому, що дана платформа відмовляється оновлюватися в разі, якщо до електронного пристрою підключені будь-які зовнішні накопичувачі», ідеться в повідомленні.

Це можуть бути жорсткі диски, твердотільні накопичувачі (SSD), флешки або карти пам’яті будь-якого типу, в тому числі SD. У разі, якщо подібні пристрої додатково підключені до комп’ютера, планшета, моноблоку чи іншого пристрою, при спробі встановити Windows 10 користувач побачить повідомлення про помилку.

Компанія Microsoft зізнається, що вона спеціально ввела таке обмеження, щоб скоротити число проблем, з якими стикаються користувачі. Для успішної установки оновлення буде потрібно відключити на час інсталяції апдейта все зовнішні накопичувачі, і не підключати їх знову до тих пір, поки процедура не завершиться.