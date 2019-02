Місія марсохода Opportunity офіційно завершилася

Марсохід досліджував Червону планету 15 років замість запланованих трьох місяців

Американське аерокосмічне агентство NASA припинило спроби зв’язатися з марсоходом Opportunity, який досліджував Червону планету 15 років замість запланованих трьох місяців.

Влітку 2018 року апарат потрапив у піщану бурю, після чого спеціалісти NASA втратили з ним зв’язок. 13 лютого вони востаннє спробували поновити управління марсоходом, але ця спроба, як і всі попередні, була невдалою.

Одна із учасниць місії Таня Гаррісон опублікувала фото з Лабораторії реактивного руху NASA у день, коли команда марсоходу востаннє намагалася з ним зв’язатися.

«Була тиша. Були сльози. Були обійми. Були спогади і сміх», — написала вона в Twitter.

Spent the evening at JPL as the last ever commands were sent to the Opportunity rover on #Mars.



There was silence. There were tears. There were hugs. There were memories and laughs shared.#ThankYouOppy #GoodnightOppy pic.twitter.com/JYRPtKZ8T5