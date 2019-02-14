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    Технології

    Місія марсохода Opportunity офіційно завершилася

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    Місія марсохода Opportunity офіційно завершилася

    Марсохід досліджував Червону планету 15 років замість запланованих трьох місяців

    Американське аерокосмічне агентство NASA припинило спроби зв’язатися з марсоходом Opportunity, який досліджував Червону планету 15 років замість запланованих трьох місяців.

    Влітку 2018 року апарат потрапив у піщану бурю, після чого спеціалісти NASA втратили з ним зв’язок. 13 лютого вони востаннє спробували поновити управління марсоходом, але ця спроба, як і всі попередні, була невдалою.

    Одна із учасниць місії Таня Гаррісон опублікувала фото з Лабораторії реактивного руху NASA у день, коли команда марсоходу востаннє намагалася з ним зв’язатися.

    «Була тиша. Були сльози. Були обійми. Були спогади і сміх», — написала вона в Twitter.

    Місія Opportunity є більш ніж вдалою місією NASA. Апарат здійснив посадку на поверхню Марса 25 січня 2004 року. Учасники проекту розраховували лише на 90 днів роботи марсоходу,: він мав вивчати гірські породи і ґрунт, зокрема мінерали, що містяться в них, які б могли довести існування рідкої води на Марсі в минулому. Аналіз даних з першого ж зразка показав, що частина плато Меридіана колись була солоним озером.

    За 15 років вчені за допомогою Opportunity складали карти місцевості, вивчали метеорит на поверхні планети та багато іншого. Апарат застрягав у піщаних дюнах і вибирався з них, а з 2008 року він пересувався задом наперед через технічні проблеми.

    Джерело: Громадське

    космос NASA Twitter
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