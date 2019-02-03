На Місяці виявилося холодніше, ніж очікувалося



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Науковці проаналізували дані, які були отримані китайською станцією

На зворотному боці Місяця температура опустилася до -190 градусів

Нічна температура на зворотному боці Місяця виявилася нижче значень, які були зафіксовані на видимому. Про це заявили китайські вчені, повідомляється на сайті Китайського національного космічного агентства.

Науковці проаналізували дані, які були отримані після того, як місячна станція «Чан'е-4» вийшла зі сплячого режиму.

Вчені заявляють, що температура за цей час опускалася до -190 градусів Цельсія, що набагато нижче мінімальних значень, зафіксованих на видимій стороні Місяця. Раніше вчені вважали, що температура Місяця коливається в межах від -173 градусів Цельсія вночі до +127 градусів Цельсія вдень.

«Чан'е-4» запустили 8 грудня, вона здійснила посадку 3 січня.

Зазначимо, середньомісячна температура повітря цьогорічного січня у Києві склала -4,5°С, що перевищує кліматичну норму на 1,1°С.

Джерело: Укрінформ