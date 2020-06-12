NASA показала 500-річну еволюцію у центрі Чумацького шляху (відео)



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Фото: Credit: ESO

Візуалізація охоплює ділянку галактики розміром майже три світлових роки

Використовуючи дані рентгенівської обсерваторії NASA Chandra, астрономи створили VR-симуляцію, що дозволяє побачити спостерігачеві 500-річну еволюцію оточення надмасивної чорної діри в центрі Чумацького шляху.

У процесі створення вчені змоделювали падіння матеріалу в чорну діру, що видувається зоряними вітрами від 25 дуже яскравих і масивних світил, які обертаються навколо гравітаційного монстра Стрілець А* і пронизують серце нашої Галактики.





«Коли матеріал, що видувається зірками, стикається, він нагрівається до мільйонів градусів і виробляє рясне світіння в рентгенівських променях. На жаль, центр нашої Галактики знаходиться занадто далеко від нас, щоб ми могли розглянути окремі приклади цих зіткнень, але загальне рентгенівське світіння цього гарячого газу можна зафіксувати за допомогою Chandra, — наголошується в пресрелізі на сайті телескопа.

Змодельоване падіння газу у надмасивну чорну діру

Візуалізація охоплює регіон розміром майже три світлових роки. Через такий великий масштаб астрономи збільшили маркер надмасивної чорної діри приблизно в 10 000 разів. Без цього збільшення фактичний розмір Стрільця А* займатиме на екрані значно менше пікселя.

Раніше вченим Європейської південної обсерваторії в Чилі вдалося виявити чорну діру, визначивши її за допомогою двох зірок, що обертаються навколо неї. Її особливість у тому, що вона розташована в сузір’ї Телескопа – за тисячу світлових років від Землі. Це найближча до нас з усіх раніше знайдених чорних дір.