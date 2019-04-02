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    NASA: ракетні випробування Індії загрожують Міжнародній космічній станції

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    Міжнародна космічна станція - NASA: ракетні випробування Індії загрожують Міжнародній космічній станції
    Міжнародна космічна станція

    Випробування протисупутникової ракети у NASA назвали неприйнятними

    Глава американського космічного агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявив, що індійські випробування протисупутникової ракети призвели до появи космічного сміття.

    Він повідомив, що сміття може загрожувати Міжнародній космічній станції (МКС).

    «Ми організуємо комерційні польоти на навколоземну орбіту, займаємося дослідженням космосу для того, щоб покращувати життя всього людства. Й все це ставиться під загрозу через таких от подій на зразок випробування зброї Індією. Це просто неприйнятно», - заявив Брайденстайн.

    Нагадаємо, 27 березня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що індійська ракета збила на навколоземній орбіті супутник, назвавши це випробування «великим проривом у своїй космічній програмі».

    Джерело: Укрінформ

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