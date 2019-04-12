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    Технології

    SpaceX запустила Falcon Heavy із саудівським супутником

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    SpaceX запустила Falcon Heavy із саудівським супутником

    Супутник Arabsat-6A був успішно виведений на орбіту

    Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A.

    Про це повідомляється в акаунті компанії в Twitter.

    «Підтверджено успішне розгортання Arabsat-6A на геосинхронній орбіті передачі — завершення першої комерційної місії Falcon Heavy!!», - йдеться в повідомленні.

    У компанії додали, що на майданчики на мисі Канаверал успішно приземлилися два підсилювача і центральний блок важкої ракети.

    Раніше SpaceX перенесла перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy на 10 квітня, так як у цей день очікувалися кращі погодні умови, але в підсумку запуск відбувся 11 квітня за місцевим часом.

    У компанії заявляють, що Falcon Heavy є найпотужнішою ракетою з тих, що знаходяться в експлуатації.

    Нагадаємо, ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL, доставлений раніше SpaceX на орбіту, при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця.

    космос Флорида Twitter SpaceX Falcon ракета
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