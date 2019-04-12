SpaceX запустила Falcon Heavy із саудівським супутником
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Супутник Arabsat-6A був успішно виведений на орбіту
Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A.
Про це повідомляється в акаунті компанії в Twitter.
«Підтверджено успішне розгортання Arabsat-6A на геосинхронній орбіті передачі — завершення першої комерційної місії Falcon Heavy!!», - йдеться в повідомленні.
Successful deployment of Arabsat-6A to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing Falcon Heavy’s first commercial mission! pic.twitter.com/KeKTP99xvv— SpaceX (@SpaceX) 11 квітня 2019 р.
У компанії додали, що на майданчики на мисі Канаверал успішно приземлилися два підсилювача і центральний блок важкої ракети.
Liftoff! pic.twitter.com/bwIfABbhIA— SpaceX (@SpaceX) 11 квітня 2019 р.
Раніше SpaceX перенесла перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy на 10 квітня, так як у цей день очікувалися кращі погодні умови, але в підсумку запуск відбувся 11 квітня за місцевим часом.
The Falcons have landed pic.twitter.com/BGQRNuYMVH— Elon Musk (@elonmusk) 11 квітня 2019 р.
У компанії заявляють, що Falcon Heavy є найпотужнішою ракетою з тих, що знаходяться в експлуатації.
Falcon Heavy launch webcast is live→ https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/1LzRiYgetv— SpaceX (@SpaceX) 11 квітня 2019 р.
Нагадаємо, ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL, доставлений раніше SpaceX на орбіту, при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця.