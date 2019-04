SpaceX запустила Falcon Heavy із саудівським супутником

Супутник Arabsat-6A був успішно виведений на орбіту

Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A.

Про це повідомляється в акаунті компанії в Twitter.

«Підтверджено успішне розгортання Arabsat-6A на геосинхронній орбіті передачі — завершення першої комерційної місії Falcon Heavy!!», - йдеться в повідомленні.

Successful deployment of Arabsat-6A to geosynchronous transfer orbit confirmed—completing Falcon Heavy’s first commercial mission! pic.twitter.com/KeKTP99xvv