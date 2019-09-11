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    Технології

    Нова модель iPad буде виготовлена повністю переробленого алюмінію

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    Нова модель iPad буде виготовлена повністю переробленого алюмінію

    Новий iPad буде з діагоналлю дисплея у 10,2 дюйма

    Компанія Apple оголосила, що нова модель iPad буде виготовлена з повністю переробленого алюмінію.

    Про це заявили 10 вересня на щорічній конференції Apple в штаб-квартирі Apple Park у Каліфорнії.

    Новий iPad буде з діагоналлю дисплея у 10,2 дюйма.

    Обіцяють, що підвищення продуктивності в цьому iPad дозволить комфортніше працювати з новою iPadOS, яка розроблена для багатозадачності.

    Нова модель iPad зможе працювати без підзарядження 10 годин.

    iPad можна замовити від сьогодні, але доставлення гаджета розпочнеться в кінці вересня. Його вартість у США стартуватиме від 329 доларів.

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