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    Технології

    Нові функції iPhone 12 зроблять його найдорожчим в історії Apple смартфоном

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    В 12-тій лінійці &laquo;айфонів&raquo; очікується поява OLED-екранів - Нові функції iPhone 12 зроблять його найдорожчим в історії Apple смартфоном
    В 12-тій лінійці «айфонів» очікується поява OLED-екранів

    iPhone 12 отримає підтримку 5G і металевий корпус

    «Айфони» 12-го покоління отримають підтримку 5G і металевий корпус.

    Про це з посиланням на авторитетного аналітика Мінг-Чі Куо повідомив сайт Apple Insider.

    Експерт зазначив, що поява серед функцій iPhone 12 мережі «п'ятого покоління» може призвести до його здорожчання на 35%.

    На думку а, інженери Apple під час оснащення нового смартфона «п'ятим поколінням» змушені будуть на 35% збільшити витрати на необхідні технічні компоненти. Це означає, що ціна мобільного телефону теж може зрости більш ніж на третину.

    Також в 12-тій лінійці «айфонів» очікується поява OLED-екранів.

    На ринку вже існують ідентичні моделі з підтримкою 5G і без неї.

    У південнокорейського виробника наявність модуля «п'ятого покоління» підвищує ціну Samsung Galaxy S10 приблизно на $ 400.

    Куо спрогнозував, що Apple буде використовувати в дизайні нових смартфонів металевий каркас і 2 / 2,5D-скло як на передній, так і на задній панелях.

    Аналітик припустив, що завдяки новому дизайну «яблучна» корпорація зможе наростити дохід і рентабельність. З

    а його прогнозами, в 2020 році Apple збільшить продаж своїх телефонів до 85 млн одиниць. Це на 10 млн од. більше від очікуваного в 2019-м обсягу.

    телефон Apple
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