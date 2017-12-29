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    Технології

    По всьому світу сталися перебої в роботі месенджера WhatsApp

    Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних планів саме месенджер WhatsApp
    Популярний мобільний додаток для миттєвого обміну повідомленнями WhatsApp в неділю ввечері перестав працювати у багатьох користувачів по всьому світу. Повідомлення не надсилалися, неможливо було побачити, знаходиться співрозмовник в режимі «онлайн», повідомляє 9tv. Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних
    • Сьогодні, 03:25
    • Розсилка
    Наразі робота месенджера вже відновлена
    Наразі робота месенджера вже відновлена

    Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних планів саме месенджер WhatsApp

    Популярний мобільний додаток для миттєвого обміну повідомленнями WhatsApp в неділю ввечері перестав працювати у багатьох користувачів по всьому світу.

    Повідомлення не надсилалися, неможливо було побачити, знаходиться співрозмовник в режимі «онлайн», повідомляє 9tv.

    Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних планів саме на цей месенджер.

    «Доведеться згадати дідівські методи, дзвонити і писати SMS», - ділиться прикрістю один із завзятих «юзерів».

    Інші користувачі згадують, що WhatsApp попереджав - з нового року програма перестане працювати на деяких телефонах, проте ніхто не думав, що на стількох відразу, з іронією помічають люди.

    Наразі робота месенджера вже відновлена.

    Як повідомляв «Главком», Китай закрив 13 тисяч сайтів та мільйони акаунтів у соцмережах.

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