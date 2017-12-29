По всьому світу сталися перебої в роботі месенджера WhatsApp

Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних планів саме месенджер WhatsApp

Популярний мобільний додаток для миттєвого обміну повідомленнями WhatsApp в неділю ввечері перестав працювати у багатьох користувачів по всьому світу. Повідомлення не надсилалися, неможливо було побачити, знаходиться співрозмовник в режимі «онлайн», повідомляє 9tv. Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних