По всьому світу сталися перебої в роботі месенджера WhatsApp
- Сьогодні, 03:25
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Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних планів саме месенджер WhatsApp
Популярний мобільний додаток для миттєвого обміну повідомленнями WhatsApp в неділю ввечері перестав працювати у багатьох користувачів по всьому світу.
Повідомлення не надсилалися, неможливо було побачити, знаходиться співрозмовник в режимі «онлайн», повідомляє 9tv.
Користувачі обурювалися, оскільки багато покладали новорічних планів саме на цей месенджер.
«Доведеться згадати дідівські методи, дзвонити і писати SMS», - ділиться прикрістю один із завзятих «юзерів».
Інші користувачі згадують, що WhatsApp попереджав - з нового року програма перестане працювати на деяких телефонах, проте ніхто не думав, що на стількох відразу, з іронією помічають люди.
Наразі робота месенджера вже відновлена.
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